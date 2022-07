Công an Tiên Phước: Vì sự bình yên của nhân dân

Những năm qua, lực lượng Công huyện Tiên Phước không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an Tiên Phước tổ chức đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: H.H

Vững vàng tuyến huyện

Phát huy vai trò là lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Tiên Phước đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiến hành điều tra, khám phá, khởi tố hàng trăm vụ án, bị can.

Chỉ tính riêng đợt ra quân cao điểm từ tháng 8.2021 đến tháng 7.2022, đội đã điều tra, xử lý 7 vụ ma túy, điều tra, khám phá 38/42 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 41 đối tượng. Trong đó, án rất nghiêm trọng đã điều tra, khám phá 9/9 vụ.

Tiêu biểu là vụ trộm cắp tài sản tại tiệm điện thoại di động Thanh Lâm (khối phố Bình Phước, thị trấn Tiên Kỳ) xảy ra vào ngày 20.9.2021 với tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 100 triệu đồng.

Nhờ nắm chắc địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng một buổi sáng cùng ngày các điều tra viên đã phát hiện được đối tượng phạm tội là Nguyễn Phước Huy, quê tỉnh Bình Định đang lưu trú trên địa bàn thị trấn Tiên Kỳ. Qua đấu tranh, đến chiều cùng ngày lực lượng công an tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản liên quan và buộc đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thiếu tá Phạm Đức Văn – Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện, chia sẻ: “Xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội là nhiệm vụ hết sức khó khăn, chúng tôi luôn động viên anh em phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật, tạo điều kiện để anh em học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Công an huyện chủ trì phối hợp công an các xã kiên quyết đấu tranh triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc trên địa bàn. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đã phát hiện 62 vụ với 357 đối tượng, khởi tố 16 vụ với 30 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 46 vụ, hơn 330 đối tượng với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tiếp nhận, lập thủ tục cấp hơn 53.400 căn cước công dân, đạt tỷ lệ 91%. Lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền lưu động, phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm an toàn giao thông mỗi năm.

Ảnh: H.H

Thượng tá Lê Thanh Phát – Trưởng Công an huyện cho biết: “Chúng tôi luôn chủ động tham mưu cho lãnh đạo huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đưa công tác này đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội”.

Vai trò công an xã chính quy

Là địa bàn đông dân, phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Tiên Cảnh đã tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành của xã để tiếp cận công việc; đến từng thôn, xóm, tổ dân cư làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, giáo dục, quản lý chặt chẽ số đối tượng hình sự trên địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của nhân dân, qua đó kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ngay từ cơ sở.

Trung tá Nguyễn Văn Hậu – Trưởng Công an xã Tiên Cảnh chia sẻ: “Cùng với việc nắm chắc địa bàn, chúng tôi còn chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, “Camera an ninh”, huy động đông đảo người dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương. Từ đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn có xu hướng giảm”

Ông Nguyễn Phước Chiến (thôn 4, xã Tiên Cảnh) cho biết: “Chủ trương đưa công an chính quy về xã hết sức đúng đắn. Lực lượng công an chính quy có mặt tại địa bàn không chỉ có tác dụng răn đe đối với các đối tượng phạm pháp mà còn giúp người dân chúng tôi có thêm niềm tin, động lực tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”.

Những thành tích, chiến công vẻ vang của lực lượng Công an huyện Tiên Phước đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Trầm Quế Hương – Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết: “Với nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Công an huyện đã góp phần xứng đáng cho công cuộc xây dựng quê hương Tiên Phước ngày càng đổi mới, phát triển, giữ vững sự bình yên cho nhân dân”.