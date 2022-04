Công an tỉnh truy tìm người bị tố giác chiếm đoạt 695 triệu đồng

AN BÌNH | 06/04/2022 09:25

(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam thông báo truy tìm ông Phạm Ngọc Minh (SN 1980, thường trú tại 33/45 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) có liên quan đến đơn tố giác tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý giải quyết hồ sơ tố giác tội phạm của bà Võ Thị Phương (SN 1986, xã Duy Vinh, Duy Xuyên) tố cáo ông Phạm Ngọc Minh có mượn của bà Phương 695 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc, Công an tỉnh thông báo ông Phạm Ngọc Minh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam liên hệ giải quyết vụ việc liên quan đến nội dung tố giác. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Minh không liên hệ làm việc, cơ quan công an sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết liên hệ điều tra viên Trương Huy Bình, SĐT: 0935.440540, Đội 3 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, số 19 Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ.