Công an TP.Hội An khởi tố 2 đối tượng mua bán chất ma túy

(QNO) - Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật ma túy tại nhà Nguyễn Quốc Thịnh. Ảnh: T.P

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an TP.Hội An phát hiện Trần Văn Tuấn Hiệp (thường gọi “Hiệp phò mã”, phường Cẩm Phô, TP.Hội An) cùng đồng bọn có hoạt động nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy.

Tháng 10/2023, Trưởng Công an TP.Hội An quyết định xác lập chuyên án đấu tranh.



Lúc 20 giờ 30 phút ngày 9/12, qua theo dõi, mai phục tại khối phố Hoài Phô (phường Cẩm Phô), lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Nguyễn Quốc Thịnh (trú TP.Hội An) đang bán ma túy đá cho một đối tượng.

Qua xác minh, số ma túy đá này do Trần Văn Tuấn Hiệp cung cấp. Tổ công tác khẩn trương kiểm tra nhà Nguyễn Quốc Thịnh và phát hiện Hiệp đang có mặt tại nhà Thịnh.

Khám xét khẩn cấp, công an phát hiện 20 gói ni lông bên trong có chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể nghi ma túy và các dụng cụ liên quan đến việc phân chia, sử dụng ma túy.

Hai đối tượng khai nhận cùng nhau mua ma túy về phân chia rồi bán lại cho các đối tượng trên địa bàn TP.Hội An để kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Tuấn Hiệp và Nguyễn Quốc Thịnh để tiếp tục điều tra.

* Cùng ngày, Công an phường Tân An (TP.Hội An) mật phục, bắt quả tang Huỳnh Ngọc Quốc (SN 2007, phường Thanh Hà, TP.Hội An) đang thực hiện hành vi trộm cắp một xe mô tô tại khu vực gần sân bóng đá M.T.

Công an lấy lời khai đối tượng Huỳnh Ngọc Quốc. Ảnh: T.P

Vụ việc được Công an phường Tân An củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định.