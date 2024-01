Công an TP.Hội An khởi tố đối tượng hủy hoại tài sản

(QNO) - Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với C.V.T. (SN 2002, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) về tội hủy hoại tài sản.

Cơ quan công an khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với C.V.T. Ảnh: G.P

Trước đó vào tháng 8/2023, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, C.V.T. và Đ.N.H.P. (SN 2004, phường Sơn Phong, TP.Hội An) hẹn gặp nhau tại đường Lý Thái Tổ, TP.Hội An để đánh nhau.

T. rủ thêm đồng bọn, dùng hung khí đánh gây thương tích cho Đ.N.H.P. với tỷ lệ 9%. Đối tượng này còn dùng hung khí đập phá làm hư hỏng 1 điện thoại di động iPhone 13 Pro max và xe máy của Đ.N.H.P.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.