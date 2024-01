Công an TP.Hội An tạm giữ đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

(QNO) - Ngày 5/1, Công an TP.Hội An cho hay đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Cao Văn N. (SN 1996, thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP.Hội An) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Cao Văn N. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó ngày 2/1, Công an TP.Hội An phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh kiểm tra một cơ sở lưu trú tại thôn Trà Quế, phát hiện Cao Văn N. cùng 2 đối tượng N.H.A. (trú tỉnh Thanh Hóa) và T.T.V. (trú TP.Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất ma túy.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện, thu giữ bao ni lông chứa 2 viên nén màu vàng nghi là ma túy, 2 bình bóng cười, một số bong bóng cùng tang vật là dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh ban đầu, Cao Văn N. thừa nhận đã mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ chế biến ma túy cho bản thân và T.T.V. cùng sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An đã tạm giữ hình sự đối với Cao Văn N. và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.