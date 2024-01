Công an TP.Hội An truy bắt nhanh đối tượng trộm tài sản của khách sạn

(QNO) - Tiếp nhận tin báo từ đại diện khách sạn về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp, Công an TP.Hội An đã nhanh chóng truy xét, làm rõ đối tượng chỉ sau hai giờ đồng hồ.

Đối tượng cùng tang vật vụ việc

Trước đó, vào chiều 4/1, Công an TP.Hội An tiếp nhận tin báo về việc khách sạn L.P. (khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP.Hội An) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản gồm một máy tính xách tay và một máy in.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã khẩn trương tiến hành xác minh, truy nóng đối tượng. Sau 2 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp là Nguyễn M. (SN 1998, trú phường Thanh Hà, TP.Hội An). Tiến hành khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của Nguyễn M., Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được toàn bộ tang vật của vụ án.

Hiện đối tượng M. bị tạm giữ người để tiếp tục điều tra, làm rõ.