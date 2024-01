Công an TP.Hội An tuần tra, xử lý nhiều người nước ngoài vi phạm giao thông

(QNO) - Qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an TP.Hội An phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm trật tự an toàn giao thông.

CSGT Công an TP.Hội An lập biên bản một trường hợp người nước ngoài vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Q.H

Ngày 29/1, Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an TP.Hội An cho hay, thời gian qua, khách du lịch nước ngoài đến Hội An tham quan, du lịch tăng cao trở lại. Người nước ngoài thuê xe mô tô, xe gắn máy hoặc tự mua lại xe mô tô, xe gắn máy để tham gia giao thông diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Công an TP.Hội An đã chỉ đạo Đội CSGT triển khai nhiều biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông.

Đội CSGT đã huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý người nước ngoài điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đợt cao điểm đã phát hiện, lập biên bản 46 trường hợp người nước ngoài vi phạm trật tự an toàn giao thông; 19 trường hợp chủ phương tiện, điểm cho người nước ngoài thuê xe không đủ điều kiện, xử phạt tổng số tiền hơn 61 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm phổ biến bao gồm không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm...

Công an TP.Hội An đã yêu cầu các chủ phương tiện, điểm cho thuê xe mô tô, xe gắn máy và khuyến cáo người nước ngoài đến địa bàn thành phố chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.

Hoạt động này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam, hướng đến sự an toàn cho du khách và người dân, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần gìn giữ hình ảnh Hội An - điểm đến du lịch thân thiện và an toàn.