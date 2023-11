Công an TP.Tam Kỳ bắt 4 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng ma túy

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Theo đó, khi kiểm tra quán karaoke New 86 (phường An Sơn), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Tam Kỳ phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng gồm N.H.T. (SN 1996), P.Đ.T. (SN 1989, cùng xã Tam Lãnh, Phú Ninh) và L.T.M.T. (SN 2005, xã Bình Trung, Thăng Bình) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,28 gam ketamine và bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy.

Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra mở rộng và bắt giữ đối tượng H.V.D. (SN 2005, xã Tam Lãnh) - nhân viên quán New 86 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho nhóm đối tượng trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.