Công an TP.Tam Kỳ phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Tiếp tục bắt 2 đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng hơn 20 nghìn tỷ đồng

XUÂN MAI | 27/12/2023 - 17:36

(QNO) - Cơ quan công an vừa bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng quy mô hơn 20 nghìn tỷ đồng do Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp triệt phá hồi tháng 7/2023.