Công an xã Tam Xuân 1 bắt giữ đối tượng mua bán chất ma túy

Công an huyện Thăng Bình bắt giữ 3 đối tượng trong chuyên án mua bán trái phép chất ma túy

P.GIANG - T.PHƯƠNG | 25/01/2024 - 08:40

(QNO) - Công an huyện Thăng Bình cho biết 3 đối tượng nằm trong chuyên án do Công an huyện Thăng Bình xác lập để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị bắt giữ.