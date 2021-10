Cương quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đối tượng chống người thi thành công vụ

(QNO) - Tại Quảng Nam, thời gần đây tình trạng gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ - nhất là cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở - liên tiếp diễn ra. Hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ cần được xử lý nghiêm minh.

Sau gần một tuần điều trị vết thương, đồng chí Nguyễn Ngọc Ý - Công an viên thôn Thạch Khê (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) vừa xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ý bị thương khi đang thi hành công vụ cùng lực lượng Công an xã Quế Mỹ.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên đồng chí Nguyễn Ngọc Ý, công an viên bị thương khi thi hành công vụ. Ảnh: X.M

Trước đó, vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 6.10.2021, Công an xã Quế Mỹ nhận được điện kêu cứu của bà Phan Thị Hương (SN 1966, trú thôn Thạch Khê) về việc bị con trai là Nguyễn Duy Hiệp (SN 1991) có hành vi say rượu, đánh đập người thân trong gia đình. Ngay lập tức, Công an xã Quế Mỹ cử tổ công tác xuống hiện trường.

Khi Thượng úy Nguyễn Trường Giang - Trưởng Công an xã mặc trang phục cảnh sát và đồng chí Nguyễn Ngọc Ý công an viên tại thôn Thạch Khê mặc trang phục công an xã xuống hiện trường, tiếp cận gọi Hiệp ra làm việc thì bị đối tượng này dùng con dao dài khoảng 50cm chém liên tiếp và truy đuổi. Hậu quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Ý bị chém vào tay phải, gây thương tích 10%.

Thượng úy Nguyễn Trường Giang cho biết: “Nhận được điện thoại kêu cứu của bà Hương, tôi đã cùng đồng chí Ý trực tiếp xuống ngay hiện trường. Khi tôi đến nhà của Hiệp, gọi lớn Hiệp ơi, anh Giang Công an xã đây, Hiệp không trả lời mà dùng dao chém tới tấp, tôi tránh được, lùi ra trước ngõ và yêu cầu Hiệp dừng lại để tiếp tục làm việc nhưng đối tượng không hợp tác, tiếp tục chửi bới, dùng dao chém vào tay phải đồng chí Ý”.

Công an viên Nguyễn Ngọc Ý kể: “Sau khi chém tôi bị thương, Hiệp tiếp tục rượt đuổi đồng chí Giang, sau đó vào nhà. Khi đồng chí Giang quay lại đỡ tôi, lúc này máu chảy nhiều, đối tượng Hiệp lại một lần nữa dùng dao đuổi đánh tôi và đồng chí Giang. Đối tượng rất côn đồ, hung hãn”.

Đối tượng Nguyễn Duy Hiệp

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Quế Sơn đã phối hợp với Công an xã Quế Mỹ tiến hành điều tra. Công an huyện Quế Sơn đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Hiệp, củng cố hồ sơ để khởi tố về các tội cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, tại cơ quan Công an, đối tượng Hiệp không những không ăn năn hối cải về hành vi của mình mà còn ngoan cố, thể hiện bản chất côn đồ. Hiệp là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án năm 2017 về tội cướp giật tài sản, 1 tiền sự năm 2019 về tội hủy hoại tài sản người khác.

Tại huyện Phú Ninh, vào ngày 30.9.2021 cũng đã xảy ra trường hợp một đồng chí Công an xã Tam Đàn bị tấn công gây thương tích khi làm nhiệm vụ.

Hành vi chống người thi hành công vụ, gây phức tạp an ninh trật tự của các đối tượng côn đồ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục chung, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lực lượng thực thi công vụ và bảo vệ yên bình cho cuộc sống người dân.