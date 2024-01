Đại Lộc: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy, pháo nổ

(QNO) - Ngày 6/1, đại diện Công an huyện Đại Lộc cho hay đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn L. (SN 2000, thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật ma túy công an thu giữ của đối tượng Nguyễn Văn L. Ảnh: C.A

Trước đó, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Đại Lộc phối hợp Công an xã Đại Nghĩa mật phục, bắt quả tang Nguyễn Văn L. cất giấu trong người 2 gói ni lông, bên trong có chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Qua test nhanh, công an xác định số chất rắn L. cất giữ là ma túy loại methaphetamine. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn L. về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Công an xã Đại Nghĩa và tổ công tác Công an huyện Đại Lộc cũng vừa phát hiện tại nhà V.Đ.N. (SN 1994, xã Đại Nghĩa) cất giữ một hộp pháp hoa nổ chứa 49 viên pháo do nước ngoài sản xuất. N. khai nhận mua số pháo hoa nổ này với giá 1 triệu đồng nhằm sử dụng trong dịp tết.

Vụ việc đang được Công an xã Đại Nghĩa củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.