Đảm bảo đón tết an toàn

Công an huyện Đông Giang quyết tâm vào cuộc triển khai nhiều giải pháp trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để người dân vui xuân đón tết.

Cảnh sát giao thông Đông Giang sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xe chở quá tải trọng, quá kích thước thành thùng. Ảnh: KK

Thượng tá Trần Viết Bằng - Phó Trưởng Công an huyện Đông Giang cho biết, ngày 9/1 vừa qua, Công an xã Sông Kôn đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện và Ban Quản lý khu bảo tồn loài Sao La thực hiện chương trình “Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” tại xã Sông Kôn.

Theo đó, cán bộ chiến sĩ tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí để đổi lấy gạo và nhu yếu phẩm. Tại chương trình này, người dân đã giao nộp 28 khẩu súng côn tự chế, 6 khẩu súng thể thao độ chế, 1 mã tấu và 20 viên đạn... Đổi lại, 36 phần quà đã được trao tặng cho người dân.

Thượng tá Bằng thông tin, hoạt động nêu trên là một trong những biện pháp thuộc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Công an huyện. Từ thành công của chương trình, đơn vị sẽ tiếp tục phát động, nhân rộng toàn huyện.

Trường hợp nào không tự giác giao nộp, được người dân phản ánh hoặc bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Công an các xã, thị trấn được yêu cầu trực ban 24/24 giờ; tăng cường nắm hộ, nắm người, quản lý chặt địa bàn, đối tượng và nhất là người làm ăn xa, Việt kiều về quê ăn tết để chủ động các biện pháp phòng ngừa, không để phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

Thực hiện chức trách của mình, Công an huyện Đông Giang sẵn sàng trấn áp tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, sử dụng vũ khí, vật nổ gây án, cố ý gây thương tích, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tài sản, cờ bạc...

Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm về ma túy. Tổ công tác đặc biệt đã được thành lập vừa tăng cường tuần tra kiểm soát công khai, vừa mật phục nhằm khép kín địa bàn dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14G để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Thượng tá Tưởng Văn Tiến - Trưởng Công an huyện Đông Giang cho hay, đơn vị đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, xe chở quá tải, xe chở khách, xe container; không để đua xe trái phép.

“Chúng tôi quán triệt các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn thực hiện đợt cao điểm đạt hiệu quả cao nhất; kết quả, cường độ phải cao hơn bình thường; không để bị động, bất ngờ” - Thượng tá Tiến chia sẻ.

Công an huyện cũng quán triệt tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Địa bàn nào để xảy ra tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép gây bức xúc trong dư luận và quần chúng thì trưởng công an cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Công an huyện.