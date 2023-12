Đăng tải thông tin sai sự thật, một phụ nữ bị xử phạt 5 triệu đồng

(QNO) - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ số tiền 5 triệu đồng, vì đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây dư luận xấu trên mạng xã hội.

Ra quyết định xử phạt đối với bà N.T.V.L.

Trước đó, ngày 26/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện N.T.N.L. (SN1981, trú tại phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) sử dụng tài khoản facebook cá nhân trực tiếp biên soạn, đăng tải bài viết với nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Quá trình làm việc, sau khi phân tích nội dung sai sự thật của bài viết, N.T.N.L. thừa nhận và nhận thức được toàn bộ hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật nên chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Bà N.T.V.L. bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, văn hóa, văn minh trong sử dụng mạng xã hội.

Mỗi người dân cần tự trang bị cho mình vốn hiểu biết và những kỹ năng cần thiết trong việc chọn lọc, nhận diện thông tin. Không lợi dụng mạng xã hội để phát tán tin giả, tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, bịa đặt...

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.