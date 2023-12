Đánh nhau do mâu thuẫn, hai nam thanh niên cùng bị khởi tố

Bắt tạm giam đối tượng cố ý gây thương tích

T.CÔNG - T.PHƯƠNG | 15/12/2023 - 20:49

(QNO) - Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Mạc Đăng Phương (SN1989, trú tại khối Nam Diêu, Phường Thanh Hà, TP.Hội An) về hành vi Cố ý gây thương tích.