Đập phá xe ô tô, một đối tượng bị khởi tố

(QNO) - Sáng 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 2 tháng đối với Phạm Thị Huyền Trang (SN 1986, trú khối phố 1, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.



Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bà Trang. Ảnh: công an cung cấp

Trước đó, vào tối 21/11, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận tin báo của anh V.T.L (SN 2001, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) tố cáo bà Phạm Thị Huyền Trang có hành vi dùng rựa đập phá xe ô tô Mazda CX5 BKS 92A-255... của anh V.T.L để tại bãi xe gần nhà.

Xe ô tô bị hư hỏng nhiều bộ phận, vỡ kính chắn gió phía trước, mặt ngoài cửa trước, cửa sau bên phải và nắp capo phía trước xe ô tô bị móp méo, trầy xước sơn. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã phân công lực lượng tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời triệu tập Phạm Thị Huyền Trang làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, bà Trang thường xuyên có những lời nói cử chỉ không đúng mực, có thái độ thách thức, không hợp tác làm việc. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Huyền Trang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.