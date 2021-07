Điện Bàn ra mắt mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở y tế

(QNO) - Ngày 13.7, UBND thị xã Điện Bàn ra mắt mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình. Ảnh: P.T.H

Mô hình liên kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức và Trung tâm Y tế Điện Bàn. Đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên và nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Các bệnh viện và Trung tâm Y tế thị xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm và xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các quy định về quản lý và sử dụng lao động, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, chỉ đạo lực lượng bảo vệ chuyên trách, bảo vệ hợp đồng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự bên trong bệnh viện. Củng cố và xây dựng lực lượng bảo vệ bệnh viện đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế.

Tại buổi ra mắt mô hình, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Điện, phường Điện Nam Trung đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình với các bệnh viện.