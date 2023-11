(QNO) - Từ tháng 11/2023, Quảng Nam sẽ dừng thực hiện một số nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 375 ngày 31/10/2023, ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành công văn về việc dừng thực hiện một số nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 54 ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh.

Theo đó, từ tháng 11/2023, Công an tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh, Ban an toàn giao thông cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan dừng thực hiện một số nội dung chi, mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 54.

Cụ thể, dừng chi bồi dưỡng cho lực lượng thanh tra giao thông 100 nghìn đồng/người/ca (ca từ đủ 4 giờ trở lên) theo quy định tại điểm c khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 54.

Dừng chi bồi dưỡng cho những người được cấp có thẩm quyền phân công trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian diễn ra các ngày lễ kỷ niệm; sự kiện chính trị - xã hội; hoạt động văn hóa, thể thao lớn của các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh; đưa đón các đoàn khách A1, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh 150 nghìn đồng/người/ngày theo quy định tại điểm d khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 54.

Dừng chi hỗ trợ công tác phí, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc cho thành viên ban ATGT: đối với Ban ATGT tỉnh là 1 triệu đồng/tháng (trưởng ban); 700 nghìn đồng/người/tháng (phó trưởng ban); 500 nghìn đồng/người/tháng (ủy viên). Đối với ban ATGT cấp huyện là 700 nghìn đồng/người/tháng (trưởng ban); 500 nghìn đồng /người/tháng (phó trưởng ban); 300 nghìn đồng/người/tháng (ủy viên) theo quy định tại điểm đ khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 54.

Các nội dung chi, mức chi còn lại quy định tại Nghị quyết số 54 của HĐND tỉnh không thuộc phạm vi dừng thực hiện chi nêu trên vẫn còn hiệu lực thi hành.