Duy Xuyên đảm bảo an toàn giao thông cận Tết Giáp Thìn 2024

(QNO) - Là địa phương có nhiều tuyến đường diễn biến phức tạp về an toàn trật tự giao thông nhưng thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Duy Xuyên đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Lực lượng CSGT Công an huyện Duy Xuyên tổ chức các điểm chốt kiểm tra phương tiện giao thông dịp cận Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: P.V

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Theo Trung tá Nguyễn Xuân An - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Duy Xuyên, địa bàn có tuyến đường quốc lộ 14H đi qua khu dân cư (trước đây là ĐT610) khá hẹp. Đây là tuyến đường chủ đạo, kết nối nhiều xã, thị trấn với các trường học, khu công nghiệp lớn.

Vì vậy, ở các khung giờ cao điểm, tình hình giao thông trên tuyến đường này diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là km18 - km25. Vì vậy, ngoài quy định tốc độ 50km/h khi lưu thông trong khu dân cư, toàn tuyến đường này cấm xe tải trên 3,5 tấn vào các khung giờ 6 giờ - 7 giờ 30, 11 giờ - 13 giờ 30 và 16 giờ 30 - 18 giờ.

Kiểm tra phương tiện xe tải trên tuyến quốc lộ 14H. Ảnh: P.V

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Công an huyện Duy Xuyên cũng tổ chức ra quân, trực chốt ở nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 14H đoạn qua địa bàn để kiểm soát các phương tiện lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý đối với các phương tiện vi phạm. Trong đó, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về an toàn trật tự giao thông của lực lượng CSGT Công an huyện Duy Xuyên diễn ra không chỉ trên quốc lộ 14H, mà còn ở các tuyến ĐT, ĐH, ĐX trên địa bàn huyện ở nhiều khung giờ khác nhau, bất kể ngày đêm.

Các chuyên đề về nồng độ cồn, tốc độ, kiểm tra hành chính được triển khai trên diện rộng. Ảnh: P.V

Từ ngày 15/12/2023 tới 25/1/2024, lực lượng CSGT Công an huyện Duy xuyên đã phát hiện và lập biên bản 463 trường hợp vi phạm. Trong đó, 185 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 120 trường hợp vi phạm tốc độ, 10 xe tải chở hàng quá khổ. Đơn vị này đã ra quyết định xử phạt 413 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 836 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 113 trường hợp.

Đặc biệt, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng hoá không có hoá đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ gồm 55 thùng bia loại 24 lon mang nhãn hiệu Beerlao.

Đa dạng hình thức tuyên truyền





Công an huyện Duy Xuyên tuyên truyền an toàn giao thông ở các trường học. Ảnh: P.V

Thời gian qua, công tác tuyên tuyền được lực lượng CSGT Công an huyện Duy Xuyên triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Từ giữ tháng 12/2023 đến nay, đơn vị đã triển khai 39 lượt tuyên truyền lưu động liên quan pháp luật về an toàn giao thông; tổ chức 5 buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh ở 5 trường học, thu hút gần 4.000 học sinh tham dự; đồng thời triển khai ký cam kết đối với 25 chủ quán nhậu, nhà hàng về tuân thủ Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, dán khẩu hiệu "Đã uống rượu, bia không lái xe" ngay lối ra vào các quán để tuyên truyền.

Các đơn vị ký cam kết thực hiện nghiêm túc các hành vi đảm bảo an toàn giao thông dịp cận Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: P.V

Đội CSGT Công an huyện Duy Xuyên kiểm tra, ký cam kết đối với 9 điểm bán phụ tùng xe không bán đồ phụ tùng phục vụ độ chế xe mô tô, phòng ngừa đua xe trái phép xảy ra; kiểm tra, ký cam kết 5 cơ sở cho thuê xe tự lái. Ngoài ra, đội còn yêu cầu 37 lái xe tải cam kết về việc không chở hàng quá tải, quá khổ trên địa bàn.

Ở các quán nhậu, nhà hàng, lực lượng CSGT tuyên truyền bằng hình thức dán khẩu hiệu. Ảnh: P.V

"Trên các kênh phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội Zalo, Facebook, chúng tôi cũng có những tin bài tuyên truyền về an toàn giao thông phát trên hệ thống truyền thanh huyện Duy Xuyên, các bài viết kèm hình ảnh trên kênh Fanpage của Công an huyện Duy Xuyên thu hút hàng nghìn lượt tiếp cận.

Thời điểm cận Tết Giáp Thìn, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền phổ biến pháp luật để ngăn ngừa tối đa rủi ro tai nạn giao thông, đảm bảo cho bà con vui xuân đón tết an toàn" - Trung tá Nguyễn Xuân An nói.