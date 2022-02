Giải quyết thủ tục cấp căn cước công dân sau tết: Làm hết việc chứ không hết giờ

Thời điểm sau tết, tại các điểm tiếp dân của Công an tỉnh, người dân đến rất đông để thực hiện các thủ tục hành chính. Để phục vụ tốt yêu cầu của công dân, cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân đã sẵn sàng với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác tiếp công dân sau tết tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: X.MAI

Mới 7h sáng, nhiều người dân đã đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử. Phần lớn người dân đến làm thủ tục cấp CCCD là những người dân công tác, học tập ở xa.

Là người dân đi làm ăn tại TP.Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Lê Minh Trí (quê huyện Đại Lộc) tranh thủ dịp về quê nghỉ tết đến làm thủ tục cấp CCCD trước khi vào làm việc trở lại.

Anh Trí cho biết: “Cả năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 nên tôi không về quê để làm CCCD, vì vậy tranh thủ những ngày về quê nghỉ tết, đến đây để làm thủ tục cấp CCCD. Tôi thấy các anh, chị cán bộ công an hướng dẫn rất nhiệt tình, thủ tục nhanh gọn, chỉ 15 phút từ khi vào chờ là tôi đã hoàn thành các thủ tục”.

Dự đoán người dân đến làm thủ tục cấp CCCD sau tết tăng cao nên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã có kế hoạch cụ thể; chủ động triển khai các phương án tăng cường cán bộ chiến sĩ tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý thủ tục hành chính cho người dân một cách khoa học.

Từng khâu tiếp nhận, hướng dẫn, chụp ảnh chân dung, kiểm tra đối chiếu dữ liệu… đều có khu vực và cán bộ phụ trách riêng biệt, do đó quy trình giải quyết hồ sơ nhanh gọn, giảm được thời gian, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ được phân công tiếp dân trong những ngày làm việc đầu năm mới đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn người dân làm các thủ tục cấp CCCD đảm bảo đúng theo quy định.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi bố trí, tăng cường cán bộ chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ của người dân, niêm yết công khai các thủ tục, quy trình làm hồ sơ, bố trí bàn ghi tờ khai, ghế ngồi chờ cho người dân, vừa đảm bảo thời gian làm thủ tục nhanh, gọn, không để người dân phải chờ đợi lâu, vừa bảo đảm đúng quy định an toàn phòng chống dịch Covid-19”.

Mỗi ngày, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận, giải quyết khoảng 200 trường hợp người dân đến làm thủ tục cấp CCCD. Việc tiếp dân được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, xuyên trưa trong những ngày đầu năm mới.

Thượng tá Phan Thanh Hồng còn cho biết, ngoài việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu thủ tục cấp CCCD cho người dân tại đơn vị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội còn bố trí 1 tổ công tác thường xuyên tiếp nhận các yêu cẩu của người dân để đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho người già neo đơn, người tàn tật, đau ốm…

Không chỉ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội mà qua ghi nhận tại nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh trong những ngày đầu năm mới, việc tiếp công dân được thực hiện kịp thời, hiệu quả, tất cả cán bộ chiến đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện văn hóa ứng xử, văn minh lịch sự khi tiếp xúc với người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt đến công an các đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị tiếp công dân phải bố trí cán bộ chiến sĩ giải quyết thủ tục hành chính liên quan cho người dân sớm nhất, nhanh nhất, vì thời điểm sau tết có nhiều công dân Quảng Nam công tác, học tập, làm ăn xa trở về quê hương và tranh thủ làm các thủ tục liên quan của cá nhân.

Với tinh thần phục vụ tốt nhất cho người dân, cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam sẽ bố trí làm hết việc chứ không hết giờ và phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19”.