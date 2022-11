Giám định tâm thần đối tượng liên quan vụ giết người ở Bắc Trà My

(QNO) - Ngày 9/11, một lãnh đạo Công an tỉnh cho hay Công an huyện Bắc Trà My đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Long (SN 1993, trú thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My), nghi phạm trong vụ giết người xảy ra tại địa phương này.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8/11, Long điều khiển xe máy từ thị trấn Trà My về nhà tại xã Trà Giang. Khi đi ngang qua khu vực gần UBND xã Trà Giang, Long phát hiện bà N.T.N.Th (SN 1957, trú thôn 1, xã Trà Giang) đang ngồi trong quán. Do có mâu thuẫn từ trước, Long về nhà lấy hung khí sau đó quay lại tấn công nạn nhân khiến bà Th. bị thương nặng.

Công an nhanh chóng có mặt khống chế, tước hung khí và bắt giữ đối tượng. Theo thông tin ban đầu, đối tượng này có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Công an cho hay sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với đối tượng này để tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.