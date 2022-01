Giữ bình yên cho xuân

Công an huyện Quế Sơn đang mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn để người dân yên tâm vui xuân, đón tết.

Công an huyện Quế Sơn tuần tra, kiểm soát giao thông. Ảnh: C.A.Q.S

Đại úy Phùng Văn Thông - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Quế Sơn cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nhâm Dần, đơn vị đã tổ chức 27 lượt tuyên truyền lưu động phổ biến Luật Giao thông đường bộ tại các khu vực đông dân cư và dọc các tuyến đường trên địa bàn.

Tiến hành giải phóng hành lang an toàn giao thông đường bộ ở trung tâm các xã, đường nội thị. Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 119 trường hợp, tạm giữ 28 xe mô tô, xe máy và 1 xe công nông. Xử phạt vi phạm hành chính 50 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 35,1 triệu đồng.

Theo Thiếu tá Ngô Tấn Thịnh - Đội trưởng Đội tổng hợp Công an huyện Quế Sơn, trong đợt 1 triển khai tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nhâm Dần 2022 (15.12.2021 - 14.1.2022), Công an huyện đã khám phá, làm rõ 3 vụ trộm cắp tại thị trấn Đông Phú, thị trấn Hương An và xã Quế Minh với tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 38 triệu đồng. Triệt phá, khởi tố 2 chuyên án với 2 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; xử phạt 1 vụ đánh bạc trái phép; thu hồi 8 súng tự chế.

Tại cơ sở, công an chính quy các xã, thị trấn cũng đã phát hiện, giải quyết 20 vụ việc, trong đó ngăn chặn kịp thời 1 vụ mua nguyên liệu trên mạng để chế tạo pháo, thu hồi 45 ống giấy và hơn 300g vật liệu nổ.

Công an huyện Quế Sơn tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS Quế Xuân. Ảnh: C.A.Q.S

Cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, từ ngày 15.12.2021 đến ngày 14.2.2022, Công an huyện Quế Sơn mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, gắn với mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương.

Trưởng Công an huyện đã phát lệnh chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Thượng tá Nguyễn Kim Long - Trưởng Công an huyện Quế Sơn cho biết, dịp trước, trong và sau Tết Nhâm Dần, Công an huyện tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, xâm hại trẻ em, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo; vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, vũ khí, vật liệu nổ; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy và pháo trái phép.