Hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Duy Xuyên bị bắt tại A Lưới (Thừa Thiên Huế)

(QNO) - Hai nghi phạm được cho là đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng tại Duy Xuyên vào trưa 19/1 đã bị bắt tại địa phận huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế).



Hai nghi phạm bị bắt là Trần Đông Lập (SN 1990, trú tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (SN 1999, trú tại xã Phú Dương, TP.Huế).

Hai nghi phạm bị bắt tại A Lưới (Thừa Thiên Huế). Ảnh: baogiaothong.vn

Theo thông tin ban đầu, sau nhận được tin báo của Công an tỉnh Quảng Nam có hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng đang trên đường chạy trốn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp bắt giữ. Bước đầu, Lập và Được khai nhận, do nợ nần hai đối tượng bàn nhau đi cướp tài sản.

Trưa ngày 19/1, hai đối tượng xông vào chi nhánh ngân hàng ở xã Duy Hoà (huyện Duy Xuyên), dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Khi nghe tiếng chuông báo động của ngân hàng vang lên, hai đối tượng hoảng sợ vứt tiền bỏ chạy.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế biểu dương và khen thưởng lực lượng phá án và Công an huyện A Lưới.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.