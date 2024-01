Hiệp Đức: Đánh bạc sau tiệc tất niên, nhiều đối tượng bị xử lý

(QNO) - Công an huyện Hiệp Đức phối hợp cùng Công an xã Quế Thọ kiểm tra, bắt quả tang nhiều đối tượng đánh bạc bằng hình thức “xóc dĩa” sau tiệc tất niên tại nhà một người dân trên địa bàn xã Quế Thọ.

Bộ dụng cụ các đối tượng dùng để đánh bạc dưới hình thức “xóc dĩa” và số tiền tạm giữ trên sới bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15/1, Công an xã Quế Thọ vẫn đang truy xét các đối tượng bỏ trốn đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền đối với vụ đánh bạc dưới hình thức “xóc dĩa”.

Trước đó, vào chiều 14/1, tổ công tác Công an huyện Hiệp Đức phối hợp Công an xã Quế Thọ bắt quả tang vụ đánh bạc nói trên tại nhà ông L.T.L ( thôn An Cường, Quế Thọ, Hiệp Đức). Tại hiện trường, công an tạm giữ 2 đối tượng là L.T.K (SN 1982) và L.T.H (SN 1988, cùng trú tại địa phương). Một số đối tượng khác lợi dụng địa hình bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 1 chén sứ, 1 đĩa sứ, 4 con vị và 350 nghìn đồng. Công an cũng thu giữ trên người các đối tượng số tiền 3,1 triệu đồng.