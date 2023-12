Hiệp Đức: Đánh bạc tại quán cà phê, một đối tượng bị tạm giam

(QNO) - Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Đức cho hay vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Minh (SN 2003, trú thôn An Phú, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức) về tội “đánh bạc”.

Đối tượng Minh tại cơ quan công an

Trước đó, qua điều tra mở rộng vụ án hình sự “đánh bạc” xảy ra tại quán cà phê May (thuộc Khối phố An Đông, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức) vào ngày 1/11 do bị can Minh thực hiện, công an phát hiện Lê Văn Minh còn đánh bạc tại quán Tồ Lô (thuộc khối phố An Nam, thị trấn Tân Bình) vào ngày 29/9/2023 cùng với 4 đối tượng khác trú tại huyện Hiệp Đức với số tiền dùng để đánh bạc hơn 20 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, bị can Lê Văn Minh là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi “đánh bạc”.

Ngày 9/8/2022, Minh bị Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng về tội đánh bạc. Tuy nhiên, vào ngày 1/11/2023, khi chưa được xóa án tích, đối tượng này bị bắt quả tang đang đánh bạc tại quán cà phê và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Đức khởi tố bị can.

Công an huyện Hiệp Đức đang thụ lý, điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.