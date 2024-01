Khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài, Công an TP.Hội An được khen thưởng đột xuất

(QNO) - Ngày 23/1, tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 trên địa bàn TP.Hội An, Chủ tịch UBND thành phố đã trao Giấy khen và thưởng nóng 5 triệu đồng cho Công an TP.Hội An vì đã có thành tích xuất sắc trong việc khám phá thành công vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài trên địa bàn.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 21/1, ông Price C. J. (SN 1973, quốc tich Anh, tạm trú tại khách sạn Bel Marina, Hội An) đang đi xe đạp hướng từ đường Hai Bà Trưng xuống đường bê tông nằm giữa cánh đồng lúa thuộc phường Cẩm Châu, Hội An thì bị 2 đối tượng nam thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát giật 1 túi xách để trong giỏ xe phía trước rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Cẩm Châu khoanh vùng, phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn gồm: Trịnh Đon Q. và Trần Công H. (cùng SN 2008, đều trú Thanh Tây, phường Cẩm Châu) nên đã tiến hành mời về trụ sở làm việc.



Công an thực nghiệm hiện trường vị trí các đối tượng lục tài sản của du khách sau khi thực hiện hành vi cướp giật. Ảnh: Công an cung cấp

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện vụ giật túi xách trong giỏ xe đạp của du khách rồi tẩu thoát xuống bờ kè Phước Trạch, Cửa Đại để lục túi xách lấy máy ảnh và tiền. Sau đó, các đối tượng mang máy ảnh bán tại một cửa hàng ở thành phố Đà Nẵng với số tiền 3 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi 1 máy ảnh, tạm giữ 1 xe mô tô, điện thoại di động và tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.