Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Giáp Thìn 2024

(QNO) - Sáng nay 26/12, Công an huyện Núi Thành tổ chức hội nghị khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lãnh đạo huyện Núi Thành tặng giấy khen và thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an huyện.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành tặng giấy khen và thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an huyện; tặng giấy khen cho cán bộ - chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - môi trường Công an huyện và cán bộ - chiến sĩ Công an xã Tam Hiệp.

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cũng tặng giấy khen cho 5 cá nhân, gồm: Thiếu tá Nguyễn Công Anh - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hành sự - kinh tế - môi trường Công an huyện; Thiếu tá Trần Hữu Hùng; Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng và Đại úy Huỳnh Đức Hưng là những cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - môi trường Công an huyện và Đại úy Nguyễn Ngọc Ba - Phó Trưởng Công an xã Tam Hiệp vì đã có thành tích xuất trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trong thời gian từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024.