Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo “cò” giấy tờ nhà đất

(QNO) - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Đức Trí (SN1979, trú khu phố số 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an đọc quyết định khởi tố đối tượng Huỳnh Đức Trí. Ảnh: Công an Quảng Nam

Quá trình điều tra, công an xác định: mặc dù không công tác trong các cơ quan, đơn vị hay làm công việc liên quan đến cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không nắm rõ các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, nhưng Huỳnh Đức Trí vẫn đưa ra các thông tin gian dối về việc có khả năng làm được các hồ sơ đất, biến động đất, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang, chuyển đổi mục đích sử dụng lên đất ở cho người dân có nhu cầu để nhận tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ năm 2020 đến năm 2022, Huỳnh Đức Trí đã lừa đảo của nhiều bị hại trên địa bàn xã Duy Nghĩa, xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên) với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.