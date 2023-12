Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(QNO) - Chiều nay 25/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Ngân Hà (SN 1983, xã Duy Sơn, Duy Xuyên) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Hà. Ảnh: T.P

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn thư tố giác của công dân tố cáo đối tượng Lê Thị Ngân Hà có hành vi lừa đảo.

Công an xác định trong thời gian tháng 7 đến tháng 8/2022, bà L.T.T.T. (SN 1968, trú tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có chuyển tiền cho Hà nhờ Hà mua một lô đất tại Duy Sơn (Duy Xuyên). Sau khi nhận được tiền từ bà T., Hà đã dùng số tiền này đi đầu tư chứng khoán, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Để tạo lòng tin, Hà đã làm giả hợp đồng đặt cọc, biên bản giao nhận giấy tờ hẹn trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua đó chiếm đoạt số tiền 935 triệu đồng của bà T. và không có khả năng trả nợ.

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt. Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.