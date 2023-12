Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng “cướp ngày”

(QNO) - Hai đối tượng có hành vi cướp tài sản của một thiếu niên tại xã Tam Quang (Núi Thành) đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Công an làm việc với đối tượng Khải.

Ngày 16/12, Công an huyện Núi Thành cho hay, ngay sau lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Phạm Tấn Khải (SN 2008, trú xã Tam Nghĩa, Núi Thành) và Trần Phan Khang (SN 1998, trú xã Tam Hiệp, Núi Thành) về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, vào chiều 8/12, Công an huyện Núi Thành tiếp nhận tin báo của Công an xã Tam Nghĩa về việc N.A.K (SN 2008, trú thôn Trung Toàn, xã Tam Quang) trình báo bị 3 đối tượng dùng vũ lực đánh, cướp số tiền hơn 3 triệu đồng tại nghĩa địa thôn Long Bình (xã Tam Nghĩa). Vụ việc xảy ra vào chiều 6/12.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng cướp tài sản giữa ban ngày gây ra tâm lý hoang mang cho người dân, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng nắm thông tin, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, công an đã xác định 2 đối tượng là Phan Tấn Khải và Trần Phan Khang cùng đối tượng khác tên T. liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Công an đọc quyết định khởi tố Trần Phan Khang

Công an huyện Núi Thành triệu tập Khải lên làm việc, đồng thời tiến hành xác minh, mời đối tượng Khang lên trụ sở công an để làm rõ. Đối tượng Khang chống đối, khóa cửa cố thủ trong nhà và hăm dọa tấn công lực lượng chức năng. Tuy nhiên, sau thời gian vận động, đối tượng Khang đã chấp hành yêu cầu về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Khang và Khải đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, công an đang tiếp tục xác minh đối tượng T. để xử lý theo quy định.