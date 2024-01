Khởi tố, tạm giam đối tượng hiếp dâm người vị thành niên

(QNO) - Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang cho hay vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng P.N (SN 2005, trú xã Axan, Tây Giang) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Công an thi hành lệnh tạm giam đối tượng P.N. Ảnh: Công an huyện Tây Giang cung cấp

Trước đó, đơn vị này nhận tin báo của ông Z.V (trú cùng địa phương) về việc phát hiện con gái của ông là Z.T.T (SN 2010) đang mang thai. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng nên đã phân công lực lượng phối hợp với Công an xã Axan triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, làm rõ.

Qua quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang xác định được đối tượng P.N đã có hành vi quan hệ tình dục nhiều lần đối với cháu T. (tại thời điểm cháu T. chưa đủ 13 tuổi). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng P.N.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tây Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.