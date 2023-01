Kiểm soát vật liệu nổ ở vùng cao

Thời gian qua, lực lượng công an, chủ công là công an chính quy tại cơ sở tích cực đi đến từng thôn bản, từng gia đình người dân vùng cao để tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ...

Người dân tự giác đem súng tự chế đến giao nộp cho lực lượng công an. Ảnh: X.M

Biết được thông tin anh Tơ Đến Hưng ở thôn Phờ Ring, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang vừa nhặt được một khẩu súng hơi trong khi đi làm rẫy, Công an xã Chà Vàl đã trực tiếp đến nhà anh Hưng để tuyên truyền, vận động tự nguyện giao nộp khẩu súng trên.

Anh Tơ Đến Hưng cho biết: “Tôi đi làm rẫy, có nhặt được khẩu súng hơi và đem về nhà với mục đích dùng để đi săn. Nhưng khi nhận được sự tuyên truyền của Công an xã về việc giữ súng như vậy là sai, nguy hiểm nên tôi đã đem nộp theo quy định”.

Chà Vàl là xã miền núi của huyện Nam Giang với 95% dân số là người đồng bào Cơ Tu, sinh sống dựa nào nghề nương rẫy. Tình trạng người dân dùng vũ khí thô sơ, súng tự chế để săn bắt theo thói quen từ bao đời nay vẫn còn tồn tại, điều đó tiềm ẩn những vấn đề phức tạp và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng Công an xã tích cực nắm tình hình, tuyên truyền vận động cá biệt đối với các cá nhân có nghi vấn cất giữ, sử dụng vũ khí trái phép kết hợp với việc tranh thủ già làng, người có uy tín ở địa phương để vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ông Bhnươch Ngôn - Bí thư Chi bộ thôn A Bát, xã Chà Vàl, cho biết: “Trước đây trên địa bàn thôn, đồng bào thường sử dụng súng để đi săn theo thói quen. Thế nhưng từ khi công an chính quy về xã, tích cực tuyên truyền pháp luật đã giúp người dân hiểu việc giữ súng tự chế tại nhà là sai, gây nhiều nguy hiểm nên dần tự giác giao nộp cho công an, chính quyền”.

Cán bộ chiến sĩ công an đến từng gia đình vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế. Ảnh: X.M

Thiếu tá Nguyễn Xuân Bằng - Trưởng Công an xã Chà Vàl, cho biết: “Qua công tác nắm tình hình địa bàn, chúng tôi lập danh sách người dân có nghi vấn cất giữ súng và tiến hành tuyên truyền vận động. Đồng thời đến từng nhà tuyên truyền vận động người dân về tác hại, hệ lụy khó lường của việc cất giữ, sử dụng súng tự chế, công cụ hỗ trợ để người dân tự giác giao nộp”.

Chỉ riêng từ đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Quý Mão 2023 đến nay, Công an xã Chà Vàl đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 15 khẩu súng tự chế các loại, 01 kiếm, 01 bộ xung kích điện dùng để bắt cá và hàng chục viên đạn.

Để làm tốt công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải thay đổi được nhận thức của người dân. Theo đó, ngoài công tác đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán, sản xuất, tàng trữ công cụ nêu trên, lực lượng Công an Quảng Nam, chủ công là công an cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần làm trong sạch địa bàn, đảm bảo an toàn cho nhân dân, nhất là dịp tết đến xuân về.