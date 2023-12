Kiểm tra, xử lý cơ sở massage “trá hình” ở Điện Bàn

(QNO) - Kiểm tra cơ sở massage Đ.K tại khối phố Viêm Trung (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), công an phát hiện hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Công an kiểm tra cơ sở massage Đ.K.

Công an thị xã Điện Bàn đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến vụ hai đôi nam nữ mua bán dâm tại cơ sở massage nói trên.

Trước đó, tối 15/12, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an phường Điện Ngọc tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở massage Đ.K do Đỗ Ức Huy (SN 1990, trú tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn làm chủ. Tổ công tác đã bắt quả tang tại 2 phòng (Vip 3 tầng 1, Vip 7 tầng 2) có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Hai nữ nhân viên của cơ sở massage Đ.K. được xác định có hành vi bán dâm là C.T.N (SN 2006), và C.T.S (SN 1998, cùng trú huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Hai nhân viên quản lý là Phan Văn T. (SN 2004, trọ phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) và Đinh Hoàng A. (SN 1985, trú tỉnh Hậu Giang) khai nhận sẽ thu tiền vé và tiền mua dâm của khách. Hoàng A. sẽ hướng dẫn khách lên phòng, bố trí nhân viên phục vụ và ghi chép sổ sách. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phan Văn Th. và Đinh Hoàng A. về tội chứa mại dâm.