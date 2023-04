Kiên quyết xử lý xe độ, chế

Thời gian qua, Công an TP.Tam Kỳ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy độ chế, rú ga, nẹt pô... khi tham gia giao thông. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên vi phạm, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP.Tam Kỳ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên độ, chế xe máy tham gia giao thông. Ảnh: B.D

Gây mất an ninh trật tự

Hằng đêm, trên nhiều tuyến đường của Tam Kỳ như Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Trỗi, khu ADB hay bờ hồ Nguyễn Du..., nhiều thanh thiếu niên sử dụng xe độ, chế, không có bộ phận giảm thanh chạy với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô tạo nên sự ám ảnh, lo lắng cho người đi đường.

Trong 2 ngày (28 & 29/3), Công an TP.Tam Kỳ đã xử lý 25 trường hợp thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy vi phạm, trong đó 15 trường hợp không có bộ phận giảm thanh, 9 trường hợp tự ý thay đổi hình dáng của xe và nhiều lỗi vi phạm khác. Công an thành phố vận động người dân, nếu phát hiện các vi phạm liên quan đến xe độ chế thì thông báo về Đội CSGT-TT (điện thoại: 02353.810.152) các nội dung như biển số xe, họ tên, địa chỉ người vi phạm, thời gian, địa điểm vi phạm để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tháo gương chiếu hậu, chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đưa con dạo chơi ở Quảng trường 24/3 vào buổi tối, nhiều lần chị Thái Huyền (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) phải giật mình và bức xúc vì tiếng nẹt pô, chạy với tốc độ cao, lạng lách của một số thanh niên qua khu vực quảng trường.

“Chạy với tốc độ cao như vậy rất dễ gây tai nạn cho bản thân và người tham gia giao thông. Tiếng nẹt pô như thế cũng làm cho người đi đường rất dễ giật mình, không làm chủ tay lái. Rất mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm minh” - chị Huyền nói.

Kiên quyết xử lý

Để xử lý nghiêm tình trạng này, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố huy động lực lượng thực hiện tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các tổ tuần tra, phát hiện, dừng kiểm tra các trường hợp xe mô tô, xe gắn máy độ, chế lưu thông trên đường và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi không có bộ phận giảm thanh, không có gương chiếu hậu bên trái, tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe, không có giấy phép lái xe…

Trung tá Trần Kim Sơn - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Tam Kỳ cho biết đối tượng vi phạm đa số là thanh thiếu niên. Nhiều đối tượng tự ý tháo lọc trụ, thay ống pô không có bộ phận giảm thanh, tháo những vận dụng chắn, cản gió, thay bánh lốp tiêu chuẩn bằng bánh lốp có kích thước nhỏ hơn… để xe chạy nhanh hơn, tiếng nổ lớn hơn.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ, gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em, chưa có sự kết nối với nhà trường, xã hội.

Cạnh đó, một số phụ huynh giao xe, có tâm lý bao che, bảo vệ các em, trốn tránh trách nhiệm khi bị lực lượng chức năng xử lý. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì tình trạng trên sẽ còn tiếp diễn.

“Để phòng ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trong thanh thiếu niên, thời gian đến, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu gia đình, phụ huynh viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, cam đoan không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tham gia giao thông, không sử dụng xe độ, xe tự chế tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Đồng thời, Công an thành phố cũng sẽ rà soát các cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn, yêu cầu chủ các cơ sở cam kết không độ, chế xe, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông” - Trung tá Sơn cho biết.