Kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng

(QNO) - Hàng chục đối tượng của hai nhóm thanh niên có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng đã bị lực lượng Công an thị xã Điện Bàn kiểm tra, triệu tập về trụ sở làm việc.

Các thanh niên tham gia gây rối bị mời về trụ sở làm việc

Ngày 10/1, Công an thị xã Điện Bàn cho hay đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại trong vụ gây rối nói trên.

Trước đó, qua công tác quản lý đối tượng, nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn phát hiện khoảng 30 thanh thiếu niên hẹn gặp nhau trên tuyến quốc lộc 1 thuộc phường Điện An và ĐT609 thuộc các xã Điện Thọ, Điện Hồng, mang theo hung khí, pháo nổ, điều khiển xe máy có biểu hiện gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Đêm 2/1 vừa qua, các đối tượng đã đi dọc tuyến đường, điều khiển xe máy dàn hàng ngang, nẹc pô, lạng lách đánh võng, ném pháo nổ gây mất trật tự, an toàn giao thông. Lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự chủ công, phối hợp lực lượng tuần tra 171, các đội nghiệp vụ, công an các xã phường tuần tra, mai phục bắt giữ các đối tượng.

Công an đã làm rõ được 23 đối tượng và đang triệu tập làm việc các đối tượng còn lại.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi nhóm đối tượng đang điều khiển xe máy đi trên tuyến đường ĐT609 thuộc địa phận xã Điện Hồng thì bị lực lượng Công an thị xã Điện Bàn chốt chặn, kiểm tra, triệu tập về làm việc.

Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ được 23 đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn các xã Điện Thọ, Điện Phước, Điện Hòa, phường Điện An, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung. Một số đối tượng khác đang được triệu tập làm việc. Tang vật tạm giữ gồm 9 xe máy có thay đổi thiết kế xe máy, độ ống pô, 2 con dao, 1 vỏ xác pháo, 11 điện thoại di động.