Làm rõ đối tượng cạy cốp xe máy trộm hơn 10 triệu đồng tại chợ Đàng

(QNO) - Chỉ sau 2 giờ đồng hồ truy xét, Công an xã Quế Châu (Quế Sơn) đã làm rõ đối tượng cạy cốp xe máy lấy trộm hơn 10 triệu đồng của người dân.

Đối tượng N.Q.T. cùng tang vật thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17/1, Công an xã Quế Châu cho hay đang củng cố hồ sơ, bàn giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Sơn thụ lý, giải quyết vụ trộm cắp tài sản do đối tượng N.Q.T. (SN 1987, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) thực hiện.

Trước đó vào sáng 15/1, Công an xã Quế Châu nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian cạy cốp xe mô tô tại khu vực chợ Đàng lấy đi số tiền hơn 10 triệu đồng.

Công an xã Quế Châu khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Đến 11 giờ cùng ngày, phát hiện đối tượng nghi vấn là N.Q.T. nên phối hợp Công an xã Quế Mỹ mời đối tượng về trụ sở Công an xã Quế Mỹ làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Công an tạm giữ tang vật là số tiền hơn 4,7 triệu đồng.