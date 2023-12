Làm rõ đối tượng lừa bán xe máy bằng tài khoản ảo trên mạng xã hội Facebook

Công an phường Điện Dương kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua không gian mạng

T.CÔNG - T PHƯƠNG | 13/12/2023 - 09:42

(QNO) - Nhóm đối tượng giả danh lực lượng công an uy hiếp, yêu cầu một người dân phải chuyển tiền vào tài khoản để bỏ qua lỗi vi phạm. May mắn vụ việc được Công an phường Điện Dương (Điện Bàn) phát hiện, kịp thời vận động giải thích cho nạn nhân.