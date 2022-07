Làng quê Tiên Cảnh bình yên nhờ camera an ninh

(QNO) - Mô hình “camera an ninh” được Công an xã Tiên Cảnh (Tiên Phước) triển khai góp phần tích cực hỗ trợ khám phá kịp thời nhiều vụ án, quản lý tốt địa bàn, giữ bình yên cho các khu dân cư.

Mô hình "camera an ninh" góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Tiên Cảnh. Ảnh: N.HƯNG

Làng cổ Lộc Yên (xã Tiên Cảnh) - nơi thường xuyên có khách du lịch đến tham quan, đông người qua lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để phục vụ công tác đảm bảo ANTT, Công an xã đã lắp đặt 6 camera tại các ngã ba, nhà văn hóa thôn để giám sát. Đồng thời vận động nhân dân lắp đặt 20 camera trong gia đình để hỗ trợ lực lượng công an xử lý khi có vụ việc xảy ra.

Nhờ có camera an ninh mà các vụ trộm cắp được điều tra khám phá nhanh. Đơn cử cuối tháng 12.2021, vụ mất trộm phế liệu xảy ra ra tại cơ sở thu mua phế liệu Cường Thủy, thôn 7B (Tiên Cảnh) đã nhanh chóng tìm được đối tượng gây án nhờ hệ thống camera an ninh. Chủ tiệm phế liệu Cường Thủy sau khi phát hiện mất cắp bao đồng phế liệu nên đã báo công an.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực trên và phát hiện được đối tượng tình nghi sau khi lấy cắp bao đồng phế liệu đã di chuyển đến đoạn đường Nam Quảng Nam thay mũ, thay áo quần và di chuyển hướng xuống TP.Tam Kỳ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tiên Cảnh đã bắt được đối tượng Đinh Thanh Lâm (SN 1994, thôn 5, Tiên Cảnh), là đối tượng nghiện ma túy.

Ông Nguyễn Phước Chiến - người dân làng Lộc Yên nói: “Trước đây làng chúng tôi cũng có xảy ra các vụ trộm cắp, tiêm chích, mua bán trái phép ma túy gây mất ANTT khiến bà con lo lắng. Tuy nhiên, từ khi Công an xã lắp đặt camera an ninh, ý thức người dân được nâng lên, việc vi phạm an toàn giao thông, vi phạm văn hóa công cộng, trộm cắp, mua bán, tiêm chích ma túy cũng giảm hẳn”.

Công an xã Tiên Cảnh phát tờ rơi phòng chống tội phạm ở làng cổ Lộc Yên. Ảnh: N.HƯNG

Trung tá Nguyễn Văn Hậu - Trưởng Công an xã Tiên Cảnh cho biết, trên địa bàn 50 camera được lắp đặt tại các vị trí trọng điểm về ANTT, ngay các khu vực đông dân cư, ngã ba, ngã tư và được kết nối về máy chủ đặt tại Công an xã quản lý. Nguồn kinh phí lắp đặt camera an ninh chủ yếu từ nguồn xã hội hóa và một phần từ nguồn nông thôn mới của xã.

Bên cạnh những camera an ninh nói trên, các hộ gia đình, cơ quan, trường học trên địa bàn xã cũng có camera riêng cũng đã cam kết phối hợp tích cực khi có yêu cầu trích xuất nhằm phục vụ cho công tác đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương.





Cùng với việc triển khai mô hình camera an ninh, lực lượng Công an xã Tiên Cảnh cũng tăng cương tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ảnh: N.HƯNG

“Nhờ vào hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Thời gian tới, Công an xã cùng chính quyền địa phương tiếp tục vận động, kêu gọi xã hội hóa lắp camera an ninh đến tận thôn, xóm" - Trung tá Nguyễn Văn Hậu nói thêm.