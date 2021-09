Một điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bị bệnh nhân hành hung

(QNO) - Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thông tin, một nữ điều dưỡng Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa bị bệnh nhân hành hung.

Vụ hành hung xảy ra tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào tối 13.9. Ảnh: X.H

Theo đó, tối 13.9, một nam bệnh nhân bị thương ở đầu được người nhà đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Sau một hồi thuyết phục từ nhân viên y tế, bệnh nhân đồng ý đưa vào phòng sàng lọc để xét nghiệm test nhanh Covid-19.

Sau khi có kết quả sàng lọc, bệnh nhân được đưa vào bên trong Khoa Cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân không hợp tác, lớn tiếng với bác sĩ và tự ý bỏ đi ra ngoài sau khi được bác sĩ trực thăm khám.

Sau đó, người này quay lại Khoa Cấp cứu và sử dụng điện thoại để quay phim. Bệnh nhân được bác sĩ nhắc nhở phải nằm trên giường bệnh để bác sĩ kiểm tra vết thương. Tuy nhiên bệnh nhân không chịu, lớn tiếng và đòi đánh bác sĩ.

Trước tình hình này, bác sĩ trực đi vào bên trong để gọi điện bảo vệ và lãnh đạo trực bệnh viện. Lúc này, ở bên ngoài, bệnh nhân dùng ghế đánh vào đầu một điều dưỡng. Nữ nhân viên này đưa tay lên đỡ và bị thương ở tay. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục cầm ghế đi tìm bác sĩ trực để hành hung nhưng không gặp.

Người nhà bệnh nhân sau khi xét nghiệm test nhanh Covid-19 cũng đã vào can ngăn, không cho bệnh nhân quậy phá. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã điện báo Công an phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ), khi công an đến thì bệnh nhân đã bỏ đi.

Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn cho biết, hiện sự việc đã được trình báo đến Công an phường An Mỹ. Theo ông, trong hoàn cảnh dịch bệnh như hiện nay, người nhà và bệnh nhân có thể lo lắng, căng thẳng khi phải vào bệnh viện là điều có thể thông cảm. "Tuy nhiên, không thể viện bất cứ lý do gì để hành hung y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng về đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn để đội ngũ y bác sĩ yên tâm thực hiện chức trách của mình" - bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn nói.