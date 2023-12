Năm 2023, toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 386 đối tượng phạm tội về ma túy

(QNO) - Năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Quảng Nam đã tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình, theo dõi chặt chẽ diễn biến tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt phá nhiều vụ án liên quan đến tội phạm ma túy.

Công an huyện Phước Sơn bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo báo cáo của Phòng PC04, trong năm 2023, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, các đối tượng phạm tội với phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt, triệt để lợi dụng mạng internet, mạng xã hội để hoạt động phạm tội gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh. Một số đối tượng cốt cán móc nối hình thành các đường dây phạm tội về ma túy liên tỉnh, liên huyện có tính chất phức tạp và mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.



Trên tuyến đường biển, trong năm đã phát hiện 1 vụ, thu giữ 20 gói ma túy tổng hợp có khối lượng 19,8kg vô chủ trôi dạt vào bờ biển xã Tam Tiến (Núi Thành). Trên tuyến biên giới giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông (Lào), lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 3 đối tượng vận chuyển trái phép 6,5kg cần sa khô từ Lào qua cửa khẩu Đắc Tà Oọc trung chuyển qua địa phận Quảng Nam đi tỉnh khác tiêu thụ.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Trong năm, toàn lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy (PCMT) tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 210 vụ, 386 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 30 vụ, giảm 12 bị can so với năm 2022), thu giữ 3,685kg heroin, 938 gam ma túy tổng hợp, 6,5kg cần sa, 417 gam cỏ Mỹ. Xử lý hành chính 597 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 931 triệu đồng…

Trong đó, PC04 phát huy được vai trò chủ công, triệt xóa thành công 2 chuyên án, bắt 3 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin, hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp, 1 vụ mua ma túy, gửi xe khách từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Nam thu gần 100 gam ma túy đá và 100 viên ma túy tổng hợp…

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác phòng chống ma túy năm 2023 giữa Công an Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: T.C

Phòng PC04 đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy ở các địa phương. Ảnh: V.T

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 764 người nghiện, 526 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý, 189 đối tượng quản lý sau cai. Trong đó, một số địa bàn có số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy nhiều và tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp như Tiên Phước, Tam Kỳ, Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn. Trong năm 2023, lực lượng PCMT toàn tỉnh đã rà soát, lập hồ sơ đưa 213 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 24 trường hợp cai nghiện tự nguyện vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Cùng với đó, đơn vị tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch về PCMT như hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; hội nghị hợp tác PCMT giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông (Lào); tập huấn phòng chống ma túy cho lực lượng Công an tỉnh Sê Kông (Lào); thi tìm hiểu Luật phòng chống ma túy, thi tuyên truyền viên PCMT online…Đơn vị triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, đấu tranh PCMT để giữ vững các xã sạch về ma túy, đến nay có 73 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy chủ yếu là các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa; có 168/241 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy.