Nam Trà My: Bắt đối tượng trộm sâm Ngọc Linh lẩn trốn tại Đà Nẵng

(QNO) - Thiếu tá Nguyễn Hồng Phong - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nam Trà My cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đinh Văn Linh về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đinh Văn Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: P.T

Đầu năm 2021, Đinh Văn Linh (SN 2002, thôn 2, xã Trà Linh, Nam Trà My) trộm cắp sâm Ngọc Linh của một số hộ dân trồng ở chốt sâm Tắk Ngo thuộc xã Trà Linh, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 5.7, Công an huyện Nam Trà My ra quyết định truy nã đối với bị can Đinh Văn Linh.

Qua công tác trinh sát, Công an huyện Nam Trà My phát hiện Đinh Văn Linh đang lẩn trốn tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Khoảng 12 giờ 30 ngày 20.9, Công an huyện Nam Trà My phối hợp Công an TP.Đà Nẵng và Công an phường Hòa Minh bắt giữ đối tượng, áp giải về địa phương phục vụ công tác điều tra.