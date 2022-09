Người đàn ông chiếm đoạt tài sản lãnh 8 năm tù

(QNO) – Chiều 5.9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên sơ thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Quảng Thanh (SN 1977, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) 8 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Thanh tại phiên tòa. Ảnh: P.L

Theo cáo trạng, tháng 3.2018, ông Lê Duy Tuấn (SN 1984, TP.Tam Kỳ) biết Thanh trúng đấu giá 2 lô đất tại phường Cẩm Nam (TP.Hội An) nên muốn mua lại với giá hơn 2,6 tỷ đồng. Thanh đồng ý và làm hợp đồng đặt cọc bán đất cho ông Tuấn. Sau đó, ông Tuấn đã giao cho Thanh đủ số tiền đã thỏa thuận.

Khoảng 1 tháng sau, Thanh ký hợp đồng ủy quyền cho ông Tuấn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của 2 lô đất trên tại Trung tâm Hành chính công TP.Hội An.

Tuy nhiên, ngày 24.5.2018, Thanh thỏa thuận với ông Tuấn muốn mua lại 2 lô đất với giá 3 tỷ đồng và ông Tuấn đồng ý. Nhưng Thanh chỉ mới đưa cho ông Tuấn 700 triệu đồng, sau đó cắt liên lạc với ông Tuấn.

Ngày 26.6.2018, ông Tuấn mang hợp đồng ủy quyền đến Trung tâm Hành chính công TP.Hội An để nhận sổ đỏ của 2 lô đất trên thì biết được Thanh cũng ký hợp đồng ủy quyền tương tự cho vợ chồng ông L.V.Đ. (SN 1978, TP.Hội An). Do Thanh làm hợp đồng ủy quyền cho 2 người sai quy định pháp luật nên UBND TP.Hội An đã tạm dừng việc giải quyết và trả kết quả sổ đỏ 2 lô đất trên.

Sau đó, ông Tuấn nhiều lần yêu cầu Thanh trả hơn 1,9 tỷ đồng nhưng Thanh không trả và bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, ông Tuấn đã gửi đơn tố giác hành vi của Thanh đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam.

Hành vi của Thanh đã cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; theo quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015.