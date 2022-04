Người phụ nữ lừa chiếm đoạt tiền lãnh 8,5 năm tù

(QNO) – Chiều 12.4, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dân (SN 1988, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) tội lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa xét xử bị cáo Dân. Ảnh P.L

Theo cáo trạng, năm 2016, Lê Thị Dân kinh doanh shop giày dép tại chợ Hội An và có quen biết với bà N.T.B.Th. (SN 1982, TP.Hội An). Năm 2017, việc kinh doanh không thuận lợi, Dân lâm vào cảnh nợ nần. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Dân nói dối với bà Th. rằng mình cần vay tiền cho người khác vay lại với mức lãi suất cao để ăn chênh lệch. Do có quen biết nên bà Th. tin tưởng cho Dân vay tiền với lãi suất 5%/tháng.

Hằng tháng, Dân trả tiền gốc và lãi đều đặn để bà Th. tin tưởng cho Dân vay số tiền lớn. Thủ đoạn của Dân là lấy khoản vay sau, trả lãi cho khoản vay trước, số tiền còn lại sử dụng tiêu xài cá nhân. Lúc bà Th. yêu cầu Dân trả nợ gốc thì Dân lấy trộm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông L.V.H. (cha ruột của Dân) đưa cho bà Th. để tiếp tục vay tiền.

Đến cuối năm 2017, Dân đã vay của bà Th. nhiều lần với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Dân trích ra 500 triệu đồng để trả lãi hàng tháng cho bà Th., số còn lại đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Bị bà Th. gây áp lực đòi nợ, Dân không có tiền trả đành vào tỉnh Bình Định lẩn trốn. Sau đó, bà Th. đến nhà đòi nợ thì chồng của Dân đã trả 500 triệu đồng. Quá trình điều tra, Dân trả thêm cho bà Th. 100 triệu đồng, như vậy Dân còn chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Dân mong muốn hội đồng xét xử tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm ra tù chăm sóc cho cha già và 2 đứa con còn thơ dại.

Xem xét hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Lê Thị Dân 8 năm 6 tháng tù về tội danh trên.