Nhiều người xông vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đánh người nhà nạn nhân đang cấp cứu

(QNO) - Khuya 26.8, một nhóm côn đồ xông vào khu vực chờ cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam hành hung người nhà bệnh nhân, gây hỗn loạn khu vực này.

Một nhóm người xông vào đánh người tại khu vực cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: X.H

Bác sĩ Phạm Văn Sáu - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thông tin, khoảng 23 giờ tối qua 26.8, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân bị chém trọng thương.

Thông tin ban đầu thì 2 bệnh nhân này gặp nạn tại đường Tôn Đức Thắng (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ). Bệnh nhân khi đưa vào cấp cứu còn bình tĩnh, có một bệnh nhân bị thương tại vùng đầu.

Sau khi cấp cứu, chuẩn bị cho bệnh nhân đi chụp CT thì bất ngờ có một nhóm gần 10 người xông đến đánh bạn bè và người thân của 2 bệnh nhân nói trên.

“Lúc này người thân của bệnh nhân đang đứng bên ngoài khu vực y bác sĩ cấp cứu. Nhóm đối tượng hung hãn xông vào đánh, chém nhóm người trên rất nhanh khiến khu vực cấp cứu hỗn loạn” - bác sĩ Phạm Văn Sáu cho biết.

Ngay lúc xảy ra xô xát, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam huy động bảo vệ, gọi báo Công an phường An Mỹ. Khi lực lượng công an đến thì các đối tượng gây rối đã bỏ đi trước đó vài phút.

Bác sĩ Nguyễn Tam Thăng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, lực lượng công an đã đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan và tạm giữ phương tiện các đối tượng côn đồ để lại.

Theo bác sĩ Nguyễn Tam Thăng, trong tình hình dịch bệnh như hiện tại, việc đảm bảo an ninh tại cơ sở y tế, đặc biệt tại bệnh viện cần được sự quan tâm của các lực lượng và chính quyền địa phương các cấp.