Những tổ công tác “thức cho dân ngủ”

Từ tháng 9/2023, hình ảnh Tổ công tác đặc biệt 131 của Công an tỉnh và 18 tổ công tác đặc biệt thuộc công an địa phương tuần tra kiểm soát ở hầu khắp các tuyến đường trên địa bàn tỉnh đã trở nên quen thuộc. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

Kiểm tra các đối tượng tụ tập đêm khuya.

Tổ công tác đặc biệt 131 Công an tỉnh với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ gồm lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông, phối hợp tuần tra kiểm soát vũ trang ban đêm, bắt đầu từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.

Đây là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố, vừa kết hợp hóa trang, mật phục và tuần tra công khai tập trung vào xử lý vi phạm an ninh trật tự, ma túy và giao thông.



Qua hơn 5 tháng hoạt động, Tổ công tác đặc biệt 131 đã tổ chức gần 100 lượt tuần tra trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các ngày cuối tuần; đã tiến hành kiểm tra 250 lượt đối tượng đi trên xe máy, ô tô trong khung thời gian nghi vấn xảy ra các hoạt động phạm tội, qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, giải tán hàng trăm đối tượng tụ tập gây mất an ninh trật tự (ANTT).

Thiếu tá Nguyễn Công Thảo - Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (thành viên Tổ công tác đặc biệt 131) chia sẻ: “Trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tổ công tác thường xuyên phát hiện các đối tượng lợi dụng thời điểm ban đêm để hoạt động phạm tội, gây mất ANTT, nhiều đối tượng manh động, chống đối. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ các đối tượng”.

Ngoài tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh, hiện nay tất cả 18 công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã thành lập tổ công tác đặc biệt, phối hợp chặt chẽ, tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Nhiều tổ công tác đặc biệt của công an các địa phương đã tổ chức hoạt động hiệu quả như Tổ 171 Công an thị xã Điện Bàn, Tổ 136 Công an huyện Đại Lộc, Tổ 959 Công an huyện Núi Thành…

Nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng trộm cắp hay các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất ANTT, các tổ công tác đặc biệt đã tăng cường tuần tra linh hoạt, tập trung những địa bàn, khu vực nguy cơ tiềm ẩn hoạt động của các loại tội phạm hoạt động để răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Và người dân phần nào yên tâm khi các tổ tuần tra thường xuyên có mặt trên những ngả đường mỗi đêm.

Ông Lê Văn Điểm (một người dân thị xã Điện Bàn) cho biết: “Nhân dân chúng tôi rất yên tâm khi ban đêm có các anh công an thường xuyên đi tuần tra. Từ khi có công an tuần tra ban đêm, các đối tượng gây rối, đánh nhau, trộm cắp giảm hẳn”.

Với tinh thần “thức cho dân ngủ”, các tổ công tác đặc biệt sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát, góp phần kéo giảm tội phạm để người dân luôn có cuộc sống bình yên.