Nỗ lực bàn giao căn cước công dân

Thời gian qua, công an toàn tỉnh nỗ lực thực hiện Dự án cấp căn cước công dân (CCCD) với hơn 1,1 triệu hồ sơ được thu nhận, đối chiếu gửi Bộ Công an để in, cấp phát CCCD cho người dân.

Cán bộ chiến sĩ công an giao tận tay CCCD cho người dân. Ảnh: X.MAI

Ngoài việc người dân nhận từ dịch vụ giao nhận chuyển phát có thu phí của bưu điện, lực lượng công an xã, phường, thị trấn nỗ lực để sớm giao CCCD đến tận tay người dân hoàn toàn miễn phí.

Mặc dù bận rộn với công tác cuối năm, vừa phải tham gia phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, giúp dân phòng chống thiên tai nhưng Công an xã Bình Nam (Thăng Bình) đã sắp xếp phân công cán bộ chiến sĩ đến nhà dân để giao CCCD.

Cầm trên tay CCCD mới, bà Nguyễn Thị Phụng, thôn Phái Nam, xã Bình Nam nói: “Tháng 6.2021, công an về tận thôn để làm CCCD cho người dân. Nay có cán bộ đến tận nhà giao thẻ, tôi rất vui”.

Sau thời gian Bộ Công an có sự chậm trễ việc in ấn CCCD do nhiều nguyên nhân khách quan như dịch Covid-19, thiếu chíp điện tử, đến nay đã hoàn thành việc in CCCD với số lượng lớn để cấp phát cho người dân.

Đối với CCCD của người dân Quảng Nam, khi nhận từ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh sẽ kiểm tra, đối chiếu một lần nữa, sau đó phân về các đầu mối để cấp cho người dân.

Ngoài việc người dân đăng ký nhận từ dịch vụ bưu điện, phần lớn CCCD được tập hợp, bàn giao cho công an 241 xã, phường, thị trấn. Lực lượng công an cơ sở có trách nhiệm thông báo cho người dân, phân công cán bộ chiến sĩ thực hiện cấp phát cho người dân hoàn toàn miễn phí.

Trung tá Nguyễn Mạnh Pha - Trưởng Công an xã Bình Nam cho biết: “Khi nhận CCCD từ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, công an xã phân loại theo khu vực và huy động lực lượng công an xã chính quy, công an viên các thôn để cấp sớm cho người dân. Đối với người dân chưa có CCCD, công an xã hướng dẫn cụ thể, cấp mã số định danh để người dân đảm bảo các điều kiện thực hiện các giao dịch thông thường”.

Hiện toàn tỉnh Quảng Nam có hơn 520 nghìn CCCD đã được cấp phát cho người dân. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ đẩy nhanh tiến độ in, cấp CCCD, nên thời gian giao - nhận CCCD sẽ được rút ngắn hơn.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh cho hay, đối với những người dân chưa được cấp CCCD mà các giấy tờ chứng minh nhân dân đã hết hạn hoặc thất lạc thì người dân đến Công an cấp xã nơi mình cư trú để được cấp mã số định danh. Mã định danh này được cấp cho mỗi người dân và có giá trị trong các giao dịch thông thường hằng ngày.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh sẽ phối hợp với công an cơ sở xã, phường, thị trấn đẩy nhanh việc giao CCCD cho người dân nhằm đảm bảo người dân được nhận CCCD sớm để thực hiện các giao dịch hành chính thường ngày.