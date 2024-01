Nỗ lực ngăn chặn tội phạm ma túy

Nắm chắc tình hình, dự lường sát đúng diễn biến và đánh giá kỹ lưỡng các nguồn nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy, trong năm 2023 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn ma túy lây lan trong cộng đồng.

Đối tượng vận chuyển “khí cười” bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát hiện vào cuối tháng 12/2023 vừa qua. Ảnh: A.T

“Chuyển động” của tội phạm

Theo đánh giá, năm 2023, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục gia tăng và có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội với phương thức ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng mạng internet, mạng xã hội gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh.

Theo thống kê, năm 2023 toàn tỉnh phát hiện bắt giữ 210 vụ với 386 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 30 vụ, tăng 16,84% so với năm 2022), vượt 28 vụ (vượt 15,39%) theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công an đã lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc 239 trường hợp, vượt 199 trường hợp (gấp 4,9 lần chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Đáng chú ý, một số đối tượng móc nối hình thành các đường dây hoạt động liên tỉnh, liên huyện có tính chất phức tạp và mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ địa bàn các tỉnh, thành như TP.Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đà Nẵng về Quảng Nam tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy từ Nghệ An về Quảng Nam tiêu thụ, thu giữ 10 bánh heroin và 2.000 viên ma túy tổng hợp; 1 vụ mua ma túy, gửi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam thu gần 100 gam ma túy đá và 100 viên ma túy tổng hợp.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy cho hay, hiện nay tội phạm liên quan ma túy “núp bóng” đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử, “bóng cười” (khí N2O) diễn biến phức tạp.

Ngày 9/1, Công an thị xã Điện Bàn phát hiện, tạm giữ tang vật là 6 bình khí nghi “khí cười” (N2O) và hàng trăm bóng thổi. Công an cũng phát hiện xử lý nhiều vụ mua bán thuốc lá điện tử ở nhiều địa bàn đồng bằng và cả ở miền núi.

“Ma túy núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử, “khí cười” được các đối tượng rao bán trên không gian mạng, tiếp cận mời chào trực tiếp nhắm đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên các trường học, trường dạy nghề.

Đáng nói, trên địa bàn Quảng Nam đã xuất hiện thuốc lá điện tử có pha trộn chất kích thích, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý” - Thượng tá Huỳnh Tấn Mười nói.

Tăng cường các giải pháp

Tháng 10/2023, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức tập huấn cho hơn 300 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh liên quan đến ma túy hợp pháp và thành lập đoàn tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính một số công ty vi phạm các hoạt động ma túy hợp pháp.

Quảng Nam là địa phương đầu tiên của cả nước phát hiện, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực này. Đây là dấu ấn đáng chú trong triển khai các giải pháp phòng ngừa ma túy trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh cho hay, đơn vị đã phát huy tốt vai trò “đầu tàu” cùng lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy toàn tỉnh tập trung triển khai tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp trong đấu tranh phòng chống ma túy, thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nội dung trọng tâm.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đơn vị cũng đã tập trung đấu tranh xử lý các hành vi liên quan đến ma túy núp bóng thực phẩm đồ uống, thuốc lá điện tử.

Đặc biệt, vào cuối tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phát hiện đối tượng sang chiết hàng trăm bình “khí cười” để cung cấp cho địa bàn Quảng Nam và TP.Đà Nẵng và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười cho hay, để ngăn ngừa những nguy cơ liên quan tội phạm ma túy, đơn vị đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động hợp tác phòng chống ma túy với lực lượng Công an tỉnh Sê Kông (Lào) theo các nội dung đã được ký kết. Công an Quảng Nam đã tổ chức nhiều hội nghị hợp tác, đồng thời tổ chức khảo sát tuyến biên giới để nắm chắc tình hình; phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Vùng Cảnh sát biển 2, Cục Hải quan thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy trên tuyến biên giới, trên biển và cửa khẩu. Trên tuyến này, các đơn vị đã kịp thời phối hợp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 3 đối tượng mua bán, vận chuyển 6,5kg cần sa qua biên giới.

Tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dành nhiều lời biểu dương lực lượng Công an Quảng Nam nói chung, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy cấp tỉnh, cấp địa phương nói riêng đã có nhiều đóng góp cho công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.

“Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, núp bóng dưới nhiều hình thức phức tạp. Sự quyết liệt của lực lượng công an trong bối cảnh bị tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi đã khẳng định mạnh mẽ quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy trong cộng đồng. Tuy nhiên, cần có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt hơn để đạt hiệu quả to lớn hơn so với năm 2023, vì mục tiêu ngăn ngừa tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy lây lan trong cộng đồng” - đồng chí Lê Văn Dũng nói.