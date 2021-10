[NÓNG] - Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại phường Thanh Hà, ô tô quét hàng loạt xe máy

(QNO) - Một ô tô chạy hướng Hội An - Đà Nẵng đến khu vực này bất ngờ tông liên tiếp vào nhiều xe máy đang lưu thông ngược chiều. Một phụ nữ tử vong tại chỗ, ít nhất 2 người khác phải vào bệnh viện cấp cứu.

Một xe máy bị ô tô ngược chiều đâm phải.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h 50 phút tối nay (29.10).

Khu vực được xác định thuộc Tổ 8, Bàu Súng, Thanh Hà, Hội An. Nhiều nhân chứng cho hay vào thời điểm trên, ô tô BKS 92A-063.57 do ông Nguyễn Thông (SN 1983, trú tại Tổ 7, Bến Trễ, Cẩm Hà) chạy hướng Hội An - Đà Nẵng, khi đến trước số nhà 633 Nguyễn Tất Thành thì tông vào 3 xe máy đang đi hướng Đà Nẵng - Hội An.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khá mạnh khiến chị Trần Võ Khánh Linh (SN 1988, trú tại An Bàng, Cẩm An, Hội An) điều khiển xe máy BKS 92C1-232.12 chết tại chỗ.

Các xe máy BKS 92C1-187.13 do chị Nguyễn Thị Hoa (SN1994, trú tại Cẩm An, Hội An) điều khiển và 92F1-094.83, do chị Nguyễn Thị Sang (SN 1986, trú tại Duy Nghĩa, Duy Xuyên) bị hư hỏng nặng, người bị thương. Người dân đã gọi xe cứu thương đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương cấp cứu.

Ô tô BKS 92A-063.57 hư hỏng khá nặng.

Vụ việc đang được công an làm rõ.