Núi Thành: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Công an Bắc Trà My bắt quả tang đối tượng mua bán chất ma túy

P.GIANG - T.PHƯƠNG | 17/01/2024 - 16:49

(QNO) - Ngày 17/1, Công an huyện Bắc Trà My cho hay đang điều tra, làm rõ vụ mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến đối tượng V.P.V.L. (SN 1998, tổ dân phố Đàng Bộ, thị trấn Trà My, Bắc Trà My).