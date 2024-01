Núi Thành: Tăng cường kiểm soát giao thông trên tuyến đường Võ Chí Công

(QNO) - Thời gian qua, tình trạng xe ô tô chạy quá tốc độ cho phép, các phương tiện thuộc diện cấm lưu thông hoạt động trên tuyến đường 129 (đường Võ Chí Công) đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lực lượng CSGT huyện Núi Thành kiểm tra một phương tiện lưu thông trên đường Võ Chí Công. Ảnh: PHAN VINH

Tiềm ẩn mất an toàn giao thông

Tại Km53+300 đường Võ Chí Công vào tối 18/1, 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Công an huyện Núi Thành trong trang phục thường sử dụng máy bắn tốc độ đối với tất cả các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này, nhằm triển khai chuyên đề tuần tra, kiểm soát và đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Một điểm bắn tốc độ trên đường Võ Chí Công. Ảnh: PHAN VINH

Tại 2 điểm chốt kiểm soát cách khu vực nói trên khoảng 3km, lực lượng CSGT Công an huyện Núi Thành căn cứ số liệu vi phạm về tốc độ và loại xe, tải trọng xe để xử phạt hành chính các lái xe vi phạm.

Có những phương tiện chạy với tốc độ 99km/h. Ảnh: CSGT Núi Thành

Theo Trung tá Bùi Thanh Xuân - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Núi Thành, tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua địa bàn Núi Thành dù chưa thi công hoàn thiện nhưng cho phép sử dụng. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nhất là chưa có hệ thống đèn chiếu sáng và giao nhau với nhiều đường ngang dân sinh, gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

[VIDEO] - CSGT thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý các trường hợp chạy xe quá tốc độ:

Theo đó, đoạn đường trên chỉ cho phép các phương tiện chạy với tốc độ tối đa 60km/h và hiện vẫn chưa cho các phương tiện xe khách và xe tải trên 5 tấn lưu thông. Tuy nhiên, thời gian qua, các trường hợp vi phạm quy định này khá nhiều, diễn biến phức tạp. Thậm chí, các lái xe còn thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội, thông tin với nhau về vị trí lắp đặt camera giám sát, hay địa điểm lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông đang làm nhiệm vụ để né tránh.

Khá nhiều phương tiện vi phạm tốc độ ở tuyến đường Võ Chí Công. Ảnh: PHAN VINH

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong 30 phút, từ 19 giờ 30 đến 20 giờ tối ngày 18/1 tại Km53+300 đường Võ Chí Công, hàng chục phương tiện vi phạm tốc độ bị lực lượng CSGT huyện Núi Thành ghi lại kết quả và gửi về địa phương xử lý dưới hình thức phạt nguội. Có phương tiện vi phạm tốc độ cao đến 99km/h.

Quyết liệt xử lý

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường, thời gian qua, lực lượng CGST huyện Núi Thành đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông. Trong đó đã triển khai quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát huy động tối đa thiết bị nghiệp vụ để phát hiện xử lý các vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: PHAN VINH

Cụ thể, công tác tuần tra được triển khai liên tục ở các khung giờ trong ngày, đặc biệt là khoảng thời gian từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về quy định lưu thông trên tuyến đường và công tác xử lý của các lực lượng chức năng.

Các phương tiện cấm tham gia giao thông trên tuyến đường Võ Chí Công. Ảnh: PHAN VINH

Từ ngày 15/12/2023 đến nay, lực lượng CSGT huyện Núi Thành đã triển khai 76 ca trực với 215 lượt cán bộ cảnh sát tham gia, phát hiện 178 phương tiện vi phạm. Trong đó, có 7 ô tô khách, 63 ô tô tải, 40 ô tô con, 1 ô tô đầu kéo và 67 mô tô. Lực lượng chức năng đã xử lý 179 trường hợp, phạt tiền 494 triệu đồng, tước quyền sử dụng 77 giấy phép lái xe, đồng thời đã tiến hành thông báo phạt nguội đối với 65 trường hợp.

[VIDEO] - Trung tá Bùi Thanh Xuân - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Núi Thành chia sẻ về nhiệm vụ sẽ triển khai trong thời gian đến:

Theo Trung tá Bùi Thanh Xuân - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Núi Thành, công tác tập trung xử lý kết hợp đẩy mạnh truyền thông, đến nay tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên tuyến Võ Chí Công đã có những thay đổi đáng kể, nhất là các hành vi vi phạm tốc độ, đi vào đường cấm đã được hạn chế. Tuy nhiên qua theo dõi nhận thấy vẫn còn một số trường hợp lái xe cố tình vi phạm, nhất là trong khung thời gian từ 11 giờ đến 14 giờ và từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Cần sớm hoàn thiện hạ tầng để các phương tiện xe tải có thể tham gia giao thông. Ảnh: PHAN VINH

"Thời gian đến nhất là các dịp lễ, tết lực lượng CSGT Công an huyện Núi Thành sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến, huy động tối đa thiết bị nghiệp vụ đồng thời phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an các địa phương có tuyến Võ Chí Công chạy qua để tăng cường kiểm soát khép kín toàn tuyến vào tất cả các khung thời gian, đặc biệt là các khung giờ thường xảy ra vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông" - Trung tá Xuân cho biết.